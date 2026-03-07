„Zahvalila bih se, pre svega, potpredsednici KSS za žensku košarku Ani Joković na uvodu i ne bih rekla na podršci, jer je ona naš saborac u svemu ovome i zaista je imala vremena i sluha da nas sasluša, podrži i izbori se da dobijemo podršku Saveza. Istinski joj hvala, sve što je bila za nas dok smo bile reprezentativke, to i dalje važi kad ne donosimo rezultate na terenu nego prelazimo van terena. Osnovna zamisao projekta je da želimo da sportu, koji je nama dao sve u životu i formirao nas kao osobe, vratimo na neki način, a da to nisu puke medalje i trofeji koje smo doneli za naše klubove i našu zemlju. Iz jedne inicijative smo se skupile i vrlo brzo shvatile da imamo ista viđenja i poglede, kako bismo volele da se sve to realizuje. Glavni cilj nam je bio da pokušamo da ono što smo možda mogle na neki malo bolji način uradimo kada smo bile u jeku slave i uspeha, sada uradimo kad imamo malo više vremena, da pokažemo devojčicama koliko je naš sport lep, ali pre svega koliko je snažan i pruža ti mogućnosti za neke dalje puteve. Misija ovog projekta je da omasovimo košarku i povećamo broj devojčica u košarci, promovišući je, prikazujući jednu lepšu stranu i pružajući jednu vrstu podrške devojčicama kroz neki mentorski rad kada se nalaze u kriznim situacijama tokom bavljenja košarkom i možda bi odustale. Tada treba da imaju nekoga na koga bi se oslonile. Projekat je započet prošle jeseni, kada smo došli do predloga iz FIBA da se pokreće novi program za žene lidere, koji će biti realizovan na Svetskom prvenstvu u septembru 2026. godine u Berlinu. Otvoren je konkurs gde je svako mogao da konkuriše sa svojim projektom i bori se za mesto u finalu. Tako smo Tina i ja osmislile projekat, Tina je naš prezenter i bori se za ime naše zemlje ispred FIBA. U novembru je prošla prvi krug intervjua, u januaru imala prezentaciju gde su od 15 prijavljenih projekata samo dva mogla da izbore mesto u finalu i predstavljaju Evropu u Berlinu. Imali smo veliku čast da je Tina uspela i ona i predstavnica Crne Gore će se boriti ispred Evrope sa ostalim delovima sveta za glavnu nagradu. Sledeći naš korak bio je da projekat bude pod okriljem Saveza i zato ističem da smo imale ogromnu sreću da je Ana prepoznala važnost i mogućnosti ove priče, uspela da to iznese kroz Savez i dobijemo svu nepohodnu podršku. Projekat je već započet, u razgovorima smo i osmišljavamo dalje korake sa klubovima. Sledeće je da idemo ka školama, tokom leta ćemo imati deo okrenut ka mlađim reprezentativnim selekcijama i onda ide kulminacija u Berlinu, gde će Tina predstaviti sve urađeno i pokušati da dokaže da je upravo naš projekat doneo neku najveću promenu za žensku košarku u Srbiji.