KOŠARKA JE ZA DEVOJČICE: Sonja Vasić i Tina Krajišnik predstavile sjajan projekat KSS i FIBA
Misija ovog projekta je da se što više devojčica i devojaka bave košarkom, rukovodioci projekta su bivše proslavljene reprezentativke Sonja Vasić i Tina Krajišnik, a u timu podrške su takođe velika imena naše ženske košarke Aleksandra Crvendakić i Jelena Bruks koje su bile prisutne, kao i Maja Škorić i Nevena Jovanović i aktuelni kapiten naše reprezentacije Jovana Nogić.
Na ovu temu govorile su Sonja Vasić i Tina Krajišnik, koje su i održale prezentaciju projekta “Košarka je za devojčice”.
Sledeća je govorila Sonja Vasić, koja je prisutnima približila ovaj sjajan projekat za razvoj ženske košarke.
Ovu sjajnu priču najavila je potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković.
„Želela bih da u ime KSS pozdravim sve prisutne, naročito bivše i sadašnje reprezentativke i ceo stručni štab. Imamo jedan divan projekat u saradnji sa FIBA, a pod kapom KSS, najviše zahvaljujući predsedniku Saveza doktoru Nebojši Čoviću, koji je podržao sve ovo. Rukovodioci projekta „Košarka je za devojčice“ su naše legendarne bivše reprezentativke Sonja Vasić i Tina Krajišnik, u timu podrške nisu samo nabrojane devojke, biće tu i ostale bivše igračice. Kada se projekat, nadamo se, od septembra bude proširio po Srbiji, Jelena Bruks će biti zadužena za Kragujevac, Aleksandra Crvendakić za Loznicu, Tijana Anđušić, Sara Krnjić i Maja Škorić za Novi Sad i Vojvodinu, Tamara Radočaj za Vršac… Sada bih dala reč Sonji i Tini, koje će u kratkim crtama prezentovati ovaj projekat, koji kreće tokom marta, aprila, maja i juna na teritoriji Beograda, a nadamo se od septembra, kada ga Tina tokom Svetskog prvenstva bude prezentovala u Berlinu ljudima iz FIBA, da će krenuti po celoj Srbiji.“ – objasnila je Ana Joković.
„Zahvalila bih se, pre svega, potpredsednici KSS za žensku košarku Ani Joković na uvodu i ne bih rekla na podršci, jer je ona naš saborac u svemu ovome i zaista je imala vremena i sluha da nas sasluša, podrži i izbori se da dobijemo podršku Saveza. Istinski joj hvala, sve što je bila za nas dok smo bile reprezentativke, to i dalje važi kad ne donosimo rezultate na terenu nego prelazimo van terena. Osnovna zamisao projekta je da želimo da sportu, koji je nama dao sve u životu i formirao nas kao osobe, vratimo na neki način, a da to nisu puke medalje i trofeji koje smo doneli za naše klubove i našu zemlju. Iz jedne inicijative smo se skupile i vrlo brzo shvatile da imamo ista viđenja i poglede, kako bismo volele da se sve to realizuje. Glavni cilj nam je bio da pokušamo da ono što smo možda mogle na neki malo bolji način uradimo kada smo bile u jeku slave i uspeha, sada uradimo kad imamo malo više vremena, da pokažemo devojčicama koliko je naš sport lep, ali pre svega koliko je snažan i pruža ti mogućnosti za neke dalje puteve. Misija ovog projekta je da omasovimo košarku i povećamo broj devojčica u košarci, promovišući je, prikazujući jednu lepšu stranu i pružajući jednu vrstu podrške devojčicama kroz neki mentorski rad kada se nalaze u kriznim situacijama tokom bavljenja košarkom i možda bi odustale. Tada treba da imaju nekoga na koga bi se oslonile. Projekat je započet prošle jeseni, kada smo došli do predloga iz FIBA da se pokreće novi program za žene lidere, koji će biti realizovan na Svetskom prvenstvu u septembru 2026. godine u Berlinu. Otvoren je konkurs gde je svako mogao da konkuriše sa svojim projektom i bori se za mesto u finalu. Tako smo Tina i ja osmislile projekat, Tina je naš prezenter i bori se za ime naše zemlje ispred FIBA. U novembru je prošla prvi krug intervjua, u januaru imala prezentaciju gde su od 15 prijavljenih projekata samo dva mogla da izbore mesto u finalu i predstavljaju Evropu u Berlinu. Imali smo veliku čast da je Tina uspela i ona i predstavnica Crne Gore će se boriti ispred Evrope sa ostalim delovima sveta za glavnu nagradu. Sledeći naš korak bio je da projekat bude pod okriljem Saveza i zato ističem da smo imale ogromnu sreću da je Ana prepoznala važnost i mogućnosti ove priče, uspela da to iznese kroz Savez i dobijemo svu nepohodnu podršku. Projekat je već započet, u razgovorima smo i osmišljavamo dalje korake sa klubovima. Sledeće je da idemo ka školama, tokom leta ćemo imati deo okrenut ka mlađim reprezentativnim selekcijama i onda ide kulminacija u Berlinu, gde će Tina predstaviti sve urađeno i pokušati da dokaže da je upravo naš projekat doneo neku najveću promenu za žensku košarku u Srbiji.
Tina Krajišnik govorila je o stručnom delu projekta.
„Iskazala bih veliko zadovoljstvo što smo dobile priliku da sprovodimo ovako divan projekat i realizujemo našu ideju da vratimo ono šta je svaka od nas dobila na neki lep način, da ovim aktom olakšamo put budućim šampionkama i liderkama. Delovaćemo kroz dva programa, jedan su radionice u osnovnim školama gde ćemo devojčicama košarku predstaviti u pravom svetlu, da je to sport kroz koji one mogu da se osnaže i steknu veštine vredne za ceo život. Drugi deo programa jesu radionice podrške, mentorske i psihološke, za devojčice od 14 do 18 godina, koje su u jednom vrlo izazovnom delu svojih karijera, prelasku iz juniorske u seniorsku košarku. Tu se dešava najčešće odustajanje devojčica zbog neadekvatne podrške i nemogućnosti da svoja iskustva podele sa nekim ko je već prošao taj put. Na taj način želimo da doprinesemo i pružimo podršku ženskoj košarci. Verujem da će ovaj projekat prerasti u nešto mnogo veće i da će biti implementiran širom naše zemlje“ – rekla je Tina Krajišnik.
Poznato je koliku pažnju Košarkaški savez Srbije poklanja ženskoj košarci i mlađim ženskim kategorijama, a projekat “Košarka je za devojčice” dodatno će pojačati aktivnosti i, sigurni smo, dovesti veliki broj devojčica na košarkaške terene.
Prezentaciju projekta „Košarka je za devojčice“ možete videti OVDE
