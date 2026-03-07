Slušaj vest

Košarkaši subotičkog Spartaka savladali su FMP u direktnom okršaju za vrh tabele plej-aut faze ABA lige.

Oni su na svom parketu slavili sa 77:73.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Najefikasniji kod Subotičana bio je Amar Gegić sa 15 poena, dok je Dalibor Ilić upisao 14 poena uz šest skokova. U FMP-u se istakao Džošua Skot sa 22 poena, dok je Lazar Stefanović završio sa 11.

Spartak je sada na skoru 9-9, tako da je dve pobede ispred svih pratilaca u borbi za plej-in, a to su, za sada Zadar, FMP i Borac, a mogla bi postati i Mega, ako dobije Studentski centar u ponedeljak.

BONUS VIDEO: