"Očekuje nas izuzetno teška utakmica u Klužu, protiv dobre ekipe, koja svoj kvalitet potvrđuje ne samo u ABA ligi, već i dobrim utakmicama u Evrokupu gde su stigli do eliminacione faze. Neće biti lako zbog emotivnog i fizičkog pražnjenja na utakmici sa Bajernom, ali moramo da se izdignemo i pronađemo način da odigramo bolju utakmicu nego u petak i dođemo do bodova", rekao je Obradović, prenosi klub.

"Rasel, Krik, Miletić, puno je igrača koji mogu da naprave problem i moraćemo da odigramo uz puno koncentracije, čvrsto u odbrani kako bi došli do bodova", dodao je on.

Košarkaši Crvene zvezde su, posle jučerašnjeg poraza od Bajerna u Evroligi, danas odradili trening u hali "Aleksandar Nikolić", nakon čega su se uputili ko Klužu gde ih sutra očekuje utakmica ABA lige sa istoimenom ekipom.

"Uz puno poštovanja prema ekipi Kluža putujemo u Rumuniju na utakmicu drugog kola. Imaju dobru sezonu, u Evrokupu su stigli do nokaut faze, u ABA ligi su imali dosta dobrih utakmica... Odličan tim, imaju veliku podršku sa tribina i sve to zajedno nam govori da ćemo morati da odigramo mnogo bolje nego u petak ako želimo pobedu", rekao je košarkaš Zvezde Dejan Davidovac.

Utakmica drugog kola TOP 8 ABA lige između Kluža i Crvene zvezde na programu je sutra od 18.00.

(Beta)