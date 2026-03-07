Slušaj vest

Košarkaši Orlanda ubedljivo su slavili na gostovanju Minesoti rezultatom 119:92.

Dezmond Bejn je bio najefikasniji u pobedi Medžika sa 30 poena, do dabl-dabla je stigao Paolo Bankero sa 25 poena i 15 skokova, dok je Džejlen Sags imao 14 poena.

Nikola Jokić na meču Denver - Minesota Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Entoni Edvards na ovom meču je upisao 34 poena, Rendl je imao 14, dok je poen manje upisao Nez Rid.

Ne propustiteFudbalFA KUP! Siti rutinski do sledeće runde, Njukasl pao!
profimedia-1070079741.jpg
FudbalJAMAL MAJSTORIJOM UTIŠAO BILBAO! Barselona pobegla Realu na vrhu La Lige!
Lamin Jamal
EvroligaŽRTVUJU LJUDSKE DUŠE ZARAD PROFITA! Barcokas o ratu: "Lično, ja sam digao ruke...
Jorgos Barcokas
FudbalSERIJA A! Važna i ubedljiva pobeda Juventusa!
Juventus

BONUS VIDEO:

Košarkaška reprezentacija Srbije ima veliku podršku na meču protiv Turske Izvor: Kurir