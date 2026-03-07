Orlando je ostvario ubedljivu pobedu protiv Minesote rezultatom 119:92, uz sjajnu igru Dezmonda Bejna sa 30 poena.
ORLANDO RAZBIO VUKOVE! Ubedljiva pobeda nad Minesotom!
Dezmond Bejn je bio najefikasniji u pobedi Medžika sa 30 poena, do dabl-dabla je stigao Paolo Bankero sa 25 poena i 15 skokova, dok je Džejlen Sags imao 14 poena.
Entoni Edvards na ovom meču je upisao 34 poena, Rendl je imao 14, dok je poen manje upisao Nez Rid.
