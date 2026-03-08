Slušaj vest

Paniagva je bio jedan od najuspešnijih košarkaša u istoriji kraljevskog kluba. Jedanaest godina nosio je dres Reala (1966-77.) i osvojio čak 21 trofej, uključujući i tri titule prvaka Evrope. Čak 10 puta bio je šampion Španije, osvojio je sedam trofeja u nacionalnom Kupu i jedan Interkontinentalni kup.

Za reprezentaciju Španije upisao je ukupno osam nastupa - pet na Mediteranskim igrama u Tunisu 1967. godine i tri na prijateljskom turniru pred Eurobasket u Španiji 1973. godine.

Real Madrid izdao je saopštenje povodom smrti Paniagve u kojem je naveo da se sa tugom i žaljenjem oprašta od legendarnog košarkaša.

"Real Madrid, njegov predsednik i Upravni odbor sa dubokim žaljenjem izražavaju saučešće povodom smrti Visentea Paniagve, jedne od velikih legendi Real Madrida i evropske košarke. Real Madrid izražava saučešće i podršku njegovoj porodici, saigračima i svim njegovim najbližima. Visente Paniagva je nosio dres Real Madrida tokom 11 sezona, od 1966. do 1977. godine. U tom periodu osvojio je ukupno 21 trofej: 3 Kupa Evrope, 1 Svetski kup za klubove, 10 titula prvaka Španije i 7 Kupova Španije. Bio je i reprezentativac Španije".

"Prethodnih godina bio je povezan sa Real Madridom kao komentator utakmica košarkaškog tima na klupskoj televiziji. Visente Paniagva je preminuo u 78. godini. Real Madrid upućuje izraze saučešća celokupnoj madridističkoj porodici. Počivao u miru", navodi se u saopštenju kraljevskog kluba.