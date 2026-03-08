Slušaj vest

Savladao je Nikola Topić sve prepreke koje su mu se našle na putu i pokazao da je blistava budućnost pred njim.

Izabran je kao 12. pik na NBA draftu 2024. godine, prvu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge dijagnostifikovan mu rak testisa. Nakon hiruške intervencije i hemioterapija vratio se na parket i postao simbol nade i inspiracija svima koji se suočavaju sa najtežim izazovima.

Nakon debija i nekoliko zapaženih izdanja u dresu Oklahome, Topić je vraćen u razvojni tim Tandera, kako bi u Dži ligi uhvatio ritam posle duge pauze. I odmah je postao apsolutni lider tima.

Nikola prosto dominira u ovom takmičenju.

U porazu svog tima od Teksasa (123:117) Topić je za 28 minuta igre zabeležio 28 poena uz šest skokova i šest asistencija. Šutirao je 11/15 iz igre i ubacio tri trojke iz pet pokušaja, dok je sa linije za slobodna bacanja bio nepogrešiv 3/3.

Njegove brojke u razvojnoj NBA ligi su impresivne. U ukupno pet odigranih utakmica prosečno je beležio 20.8 poena i 6.8 asistencija i tako pokazao da je spreman za najveću košarkašku scenu.

Pogledajte najbolje poteze mladog plejmejkera na meču protiv Teksasa: