TOPIĆ DOMINIRA "PREKO BARE" - SPREMAN JE NA NBA! Nestvarne brojke mladog Srbina, sada je svima jasno da mu je mesto u najjačoj ligi sveta! (VIDEO)
Savladao je Nikola Topić sve prepreke koje su mu se našle na putu i pokazao da je blistava budućnost pred njim.
Izabran je kao 12. pik na NBA draftu 2024. godine, prvu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge dijagnostifikovan mu rak testisa. Nakon hiruške intervencije i hemioterapija vratio se na parket i postao simbol nade i inspiracija svima koji se suočavaju sa najtežim izazovima.
Nakon debija i nekoliko zapaženih izdanja u dresu Oklahome, Topić je vraćen u razvojni tim Tandera, kako bi u Dži ligi uhvatio ritam posle duge pauze. I odmah je postao apsolutni lider tima.
Nikola prosto dominira u ovom takmičenju.
U porazu svog tima od Teksasa (123:117) Topić je za 28 minuta igre zabeležio 28 poena uz šest skokova i šest asistencija. Šutirao je 11/15 iz igre i ubacio tri trojke iz pet pokušaja, dok je sa linije za slobodna bacanja bio nepogrešiv 3/3.
Njegove brojke u razvojnoj NBA ligi su impresivne. U ukupno pet odigranih utakmica prosečno je beležio 20.8 poena i 6.8 asistencija i tako pokazao da je spreman za najveću košarkašku scenu.
Pogledajte najbolje poteze mladog plejmejkera na meču protiv Teksasa: