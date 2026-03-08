Slušaj vest

Najbolji igrač Filadelfije, Tajris Maksi, povredio se na meču protiv Atlante.

U poslednjim sekundama utakmice, kada je već bilo jasno da će Hoksi zabeležiti trijumf, Maksi se sudario sa saigračem Ademom Bonom i završio na parketu.

Držao se za šaku i previjao od bolova, odmah je bilo jasno da povreda nije nimalo naivna. Još uvek nije poznato da li je u pitanju prst ili nešto drugo.

Maksi je ove sezone ubedljivo najbolji igrač Filadelfije - prosečno beleži 29 poena, 4.1 skok i 6.7 asistencija po meču.

Filadelfija je trenutno osma na Istoku sa skorom 34-29.

