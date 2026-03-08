Slušaj vest

U trenutku kada je najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić kao 41. pik izabran od strane Denver Nagetsa, u TV prenosu išla je reklama za takose. Nisu ni slutili Ameri tada da će srpski as godinama dominirati u najjačoj ligi sveta.

Ni Nikola nije bio preterano uzbuđen zbog drafta. U razgovoru sa Edinom Avdićem, u popularnom košarkaškom podkastu "X&O Chat" Somborac se prisetio te noći.

"Kada sam draftovan mene brat zove, on je u Njujorku tada živeo. Slavi i kaže - draftovan si! Ja spavam... Mislim, ko o tome razmišlja. Ja sa 17 godina razmišljam kako ću sa ovima da se rvem" ispričao je uz osmeh Nikola.

Priznao je da NBA nije preterano pratio.

"Pa nisam gledao, ali pratio sam te najbolje poteze, hajlajtse. Bio je onaj "NBA Action", to smo svi gledali hvala Bogu. To smo svi morali da gledamo", otkrio je Jokić.