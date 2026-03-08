Slušaj vest

U trenutku kada je najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić kao 41. pik izabran od strane Denver Nagetsa, u TV prenosu išla je reklama za takose. Nisu ni slutili Ameri tada da će srpski as godinama dominirati u najjačoj ligi sveta.

Ni Nikola nije bio preterano uzbuđen zbog drafta. U razgovoru sa Edinom Avdićem, u popularnom košarkaškom podkastu "X&O Chat" Somborac se prisetio te noći.

"Kada sam draftovan mene brat zove, on je u Njujorku tada živeo. Slavi i kaže - draftovan si! Ja spavam... Mislim, ko o tome razmišlja. Ja sa 17 godina razmišljam kako ću sa ovima da se rvem" ispričao je uz osmeh Nikola.

Priznao je da NBA nije preterano pratio.

"Pa nisam gledao, ali pratio sam te najbolje poteze, hajlajtse. Bio je onaj "NBA Action", to smo svi gledali hvala Bogu. To smo svi morali da gledamo", otkrio je Jokić.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ NIJE MOGAO SAM PROTIV CELOG TIMA NJUJORKA! Srbin se igrao košarke, ali su Nagetsi doživeli ISTORIJSKU BLAMAŽU: Šta bi tek bilo da je i Nikola stao?!
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks
KošarkaSLOMLJENI NIKOLA JOKIĆ STAO PRED KAMERE POSLE BRUKE DENVERA PROTIV NJUJORKA! Srbin otvorio dušu: "Ne znam, ovako je cele sezone..."
Nikola Jokić.jpg
KošarkaBruka Denvera iz ugla fotoreportera: Pogledajte najzanimljivije fotke sa meča u kom su Niksi uništili Nagetse (GALERIJA)
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks
KošarkaNOVI HOROR ZA NAGETSE - POVREDA KOJA BI MOGLA DA OKONČA SNOVE O TITULI! Kontakt Jokića i saigrača doneo PAKAO Denveru: Svi u hali su se u trenutku sledili!
Marej povreda.jpg

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets