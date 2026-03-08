Slušaj vest

U popularnom košarkaškom podkastu "X&O Chat" Nikola Jokić se prisetio NBA drafta 2014. godine, kada je od strane Denver Nagetsa izabran sa 41. pozicije.

Ameri su bili nezaiteresovani za Jokića, a i on za NBA.

Najbolji košrkaš današnjice izbaran je tek u drugoj rundi - u trenutku kada je pročitano njegovo ime Nikola je spavao, a u direktnom prenosu išla je reklama za brzu hranu.

Nisu ni slutli da će momak iz tamo neke Srbije postati trostruki MVP, šampion NBA lige i jedan od najboljih u istoriji.

O tome kakav "garbage time" u draftu je dobio Jokić najbolje svedoči činjenica da u momentu kada ga je Denver izabrao, gledaoci prenosa nisu mogli da vide tradicionalni deo šoua. Vest da je Jokić izabran od strane Denvera išla je preko telopa za vreme reklame za takose.

