Svetski mediji danima unazad bruje o navodnoj aferi srpske estradne umetnice Anđele Ignjatović Breskvice i slovenačkog košarkaša Luke Dončića.

Za sada je cela priča zasnovana na tračevima, jer nema nikakve potvrde o mogućoj romansi...

Međutim, Ana Marija Goltes, verenica Luke Dončića, nedavno je obrisala sve fotografije NBA asa sa svog Instagrama i time dodatno podgrejala priče o mogućem razvodu i vezi Dončića i srpske lepotice - Breskvice.

I dok mediji pišu, a javnost o tome neprestano priča, Luku to ne zanima!

On je na svom Instagramu u jeku tračeve okačio stori sa utakmice Lejkersa i Indijane.

Dončić je baš "lagan" i nikakve priče o privatnom životu ga ne zanimaju!

Luku Dončića tračevi o Breskvici ne zanimaju Foto: Printscreen/Instagram/lukadoncic

