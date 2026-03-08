Priče o navodnoj aferi između Luke Dončića i Anđele Ignjatović Breskvice izazivaju veliku pažnju, ali košarkaš Lejkersa...
lagan je
U JEKU PRIČE O ROMANSI DONČIĆA I BRESKVICE! Oglasio se Luka, evo šta je objavio! (FOTO)
Slušaj vest
Svetski mediji danima unazad bruje o navodnoj aferi srpske estradne umetnice Anđele Ignjatović Breskvice i slovenačkog košarkaša Luke Dončića.
Za sada je cela priča zasnovana na tračevima, jer nema nikakve potvrde o mogućoj romansi...
Luka Dončić i Breskvica Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean
Vidi galeriju
Međutim, Ana Marija Goltes, verenica Luke Dončića, nedavno je obrisala sve fotografije NBA asa sa svog Instagrama i time dodatno podgrejala priče o mogućem razvodu i vezi Dončića i srpske lepotice - Breskvice.
I dok mediji pišu, a javnost o tome neprestano priča, Luku to ne zanima!
Anđela Ignjatović Breskvica Foto: M.M./ATAImages
Vidi galeriju
On je na svom Instagramu u jeku tračeve okačio stori sa utakmice Lejkersa i Indijane.
Dončić je baš "lagan" i nikakve priče o privatnom životu ga ne zanimaju!
Luku Dončića tračevi o Breskvici ne zanimaju Foto: Printscreen/Instagram/lukadoncic
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši