Konačno!

Tajson Karter se nalazi u timu Crvene zvezde za utakmicu protiv Kluža!

Divne vesti za crveno-bele, ali i za košarku uopšte, pošto je Amerikanac iza sebe ostavio emboliju pluća, pobedio je i uspeo da se vrati, tako da će danas u Rumuniji biti na raspolaganju Saši Obradoviću.

Posle čak 149 dana, koliko je prošlo od utakmice sa Fenerom, koja je bila poslednja koju je igrao, našao se u sastavu, što je velika vest za crveno-bele.

Važne vesti za Crvenu zvezdu pred Fenerbahče i nastavak Evrolige. Karter će biti pravo pojačanje u vrelom evroligaškom rasporedu koji je pred crveno-belima.

