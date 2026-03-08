Svi događaji
20:59

3. četvrtina

Partizan ima ubedljivu prednost posle prvih 20 minuta - 27:55

Partizan je poenima Brauna stigao do 30 poena viška (27:57), a potom je Osetkovski zaradio tehničku grešku. Bar malo uzbuđenja, ako nema onog rezultatskog.

Džekiri u ovom meču ima veću minutažu, s obzirom da je Fernando imao naporan put i nastup za reprezentaciju Angole. 

20:19

2. četvrtina

Partizan je ušao u drugu četvrtinu sa devet poena viška - 15:24

Nastavlja Partizan sa šuterskom rapsodijom. Čak osam trojki crno-belih iz 14 pokušaja - 19:36 u 14. minutu. 

Beogradski tim upisuje i destu trojku - 23:46 u 18. minutu. 

Najvećih plus 25 posle poena Brauna - 23:48

Čak 11 trojki je postigao Partizan u prvom poluvremenu i posle 20 minuta stekao ubedljivih 28 poena prednosti - 27:55

20:04

1. četvrtina

osetkovski sa dve trojke otvara utakmicu u prepunoj Zetri - 0.6.

Dobar početak crno-belih, Braun ubacuje dve trojke - 6:12 u 4. minutu. 

Neverovatno, i peta trojka crno-belih u pet minuta. Osetkovski stiže do svoje treće trojke - 11:15

Neverovatni Osetkovski je upisao 13 poena već posle šest minuta - 13:19. Karlik Džons ima već četiri asistencije.

Partizan je pogodio šest trojki u prvoj četvrtini i stekao devet poena prednosti - 15:24

KK Bosna, KK Partizan, ABA liga
KK Bosna, KK Partizan, ABA liga Foto: Printskrin

17:16

Tabela

Tabela ABA lige Foto: Printskrin

17:11

Sastavi

BOSNA - PARTIZAN

Hala: Zetra, Sarajevo

Sudije: Milan Nedović, Mario Majkić, Aleksandar Davidov

BOSNA: Lopez, Jang, Atić, Halilović, Delalić, Gutić, Šalić, Jesar, Karuters, Zubac, Kovačević, Plamer Tores. Trener: Muhamed Pašalić

PARTIZAN: Džons, Milton, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja