BOSNA - PARTIZAN: Crno-beli razbili domaćina u prvom poluvremenu! Čak 11 trojki gostiju
Košarkaši Partizana od 20 časova u Sarajevu gostuju Bosni u utakmici 2. kola Top 8 faze ABA lige.
Partizan je trenutno drugi na tabeli sa učinkom 16-1, koliko ima i vodeći Dubai.
Bosna je na deobi sedme i osme pozicije sa ekipom Igokee, sa po osam pobeda i devet poraza.
3. četvrtina
Partizan ima ubedljivu prednost posle prvih 20 minuta - 27:55.
Partizan je poenima Brauna stigao do 30 poena viška (27:57), a potom je Osetkovski zaradio tehničku grešku. Bar malo uzbuđenja, ako nema onog rezultatskog.
Džekiri u ovom meču ima veću minutažu, s obzirom da je Fernando imao naporan put i nastup za reprezentaciju Angole.
2. četvrtina
Partizan je ušao u drugu četvrtinu sa devet poena viška - 15:24.
Nastavlja Partizan sa šuterskom rapsodijom. Čak osam trojki crno-belih iz 14 pokušaja - 19:36 u 14. minutu.
Beogradski tim upisuje i destu trojku - 23:46 u 18. minutu.
Najvećih plus 25 posle poena Brauna - 23:48.
Čak 11 trojki je postigao Partizan u prvom poluvremenu i posle 20 minuta stekao ubedljivih 28 poena prednosti - 27:55.
1. četvrtina
osetkovski sa dve trojke otvara utakmicu u prepunoj Zetri - 0.6.
Dobar početak crno-belih, Braun ubacuje dve trojke - 6:12 u 4. minutu.
Neverovatno, i peta trojka crno-belih u pet minuta. Osetkovski stiže do svoje treće trojke - 11:15.
Neverovatni Osetkovski je upisao 13 poena već posle šest minuta - 13:19. Karlik Džons ima već četiri asistencije.
Partizan je pogodio šest trojki u prvoj četvrtini i stekao devet poena prednosti - 15:24.
Sastavi
BOSNA - PARTIZAN
Hala: Zetra, Sarajevo
Sudije: Milan Nedović, Mario Majkić, Aleksandar Davidov
BOSNA: Lopez, Jang, Atić, Halilović, Delalić, Gutić, Šalić, Jesar, Karuters, Zubac, Kovačević, Plamer Tores. Trener: Muhamed Pašalić
PARTIZAN: Džons, Milton, Osetkovski, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates. Trener: Đoan Penjaroja