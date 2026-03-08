Slušaj vest

Bio je ovo još jedan bolan neuspeh čete Ergina Atamana i to tek nešto manje od 48 sati od poraza u evroligaškom derbiju od Olimpijakosa, 11. uzastopnog od najvećeg rivala u elitnom rangu.

1/7 Vidi galeriju Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Panatinaikos je vodio 21 razlike ali ni to mu nije bilo dovoljno da zabeleži pobedu protiv ekipe koju sa klupe vodi srpski trener Zoran Lukić, jer su gosti, verovali ili ne, u jednom trenutku vodili 21 poen razlike.

Atamanov tim je početkom treće deonice u rukama imao 50:29.

Od tog trenutka igrao je samo jedan tim. Igrači Panatinaikosa su prestali da trče, da se trude, da pokazuju bilo kakvu želju da ozbiljno i profesionalno privedu meč kraju.

Za takav odnos prema igri i dresu surovo su kažnjeni - poenima u poslednjoj sekundi.

Junak pobede Edler-Dejvis bio je i najefikasniji kod Iraklisa sa 20 poena, 7/9 je imao za dva, dok je 17 poena postigao Di Džej Fanderburk.

Kod Panatinaikosa Kendrik Nan je bio na visini zadatka sa 21 poenom, Ti-Džej Šorts je dodao 16, a Nikos Rogavopulos 11 poena.

Sveto, ipak, nije bilo dovoljno da PAO izbegne već četvrti poraz ove sezone u grčkom prvenstvu i treći u poslednjih pet mečeva u domaćim okvirima.

Šta će na ovaj, još jedan neprijatan i krajnje neočekivan poraz da kaže temperamentni gazda Atinjana Dimitris Janakopulos ostaje da se vidi.