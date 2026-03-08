Slušaj vest

Džabari Parker, košarkaš Partizana na pozajmici u Huventudu, u nedelju je imao svoj debi u klubu iz Badalone.

On je u pobedi Huventuda nad Grandom (109:73) ubacio 13 poena, a u izjavi nakon meča rekao je da se u Španiji oseća kao kod kuće:

Džabari Parker u dresu Partizana

- Veoma sam uzbuđen i drago mi je zbog naše pobede. Da, bilo je veoma dobro. Granada je odigrala dobru utakmicu, ali naša reakcija je bila dobra, posebno u drugom poluvremenu - kratko je sumirao utiske posle trijumfa košarkaš koji ima ugovor sa Partizanom i za narednu sezonu.

U razgovoru sa španskim medijima je istakao da mu prija što se vratio u Španiju, gde je u prethodne dve godine sa mnogo uspeha branio boje Barselone.

- Ovde sam kao kod kuće. Obožavam ovo mesto i potrudiću se da izvučem maksimum iz ove prilike, jer sve se dešava sa razlogom.

Već za nedelju dana čeka ga duel sa bivšim timom – Huventud dočekuje Barselonu (15. mart, 19.00).

- Idem korak po korak, bez preskakanja, trudim sa da budem najbolja verzija sebe - zaključio je Džabari Parker.

