OTIŠAO IZ PARTIZANA, PA SE OGLASIO! Džabari Parker bez dlake na jeziku nakon pobede Huventuda - so na ranu Grobarima!
Džabari Parker, košarkaš Partizana na pozajmici u Huventudu, u nedelju je imao svoj debi u klubu iz Badalone.
On je u pobedi Huventuda nad Grandom (109:73) ubacio 13 poena, a u izjavi nakon meča rekao je da se u Španiji oseća kao kod kuće:
- Veoma sam uzbuđen i drago mi je zbog naše pobede. Da, bilo je veoma dobro. Granada je odigrala dobru utakmicu, ali naša reakcija je bila dobra, posebno u drugom poluvremenu - kratko je sumirao utiske posle trijumfa košarkaš koji ima ugovor sa Partizanom i za narednu sezonu.
U razgovoru sa španskim medijima je istakao da mu prija što se vratio u Španiju, gde je u prethodne dve godine sa mnogo uspeha branio boje Barselone.
- Ovde sam kao kod kuće. Obožavam ovo mesto i potrudiću se da izvučem maksimum iz ove prilike, jer sve se dešava sa razlogom.
Već za nedelju dana čeka ga duel sa bivšim timom – Huventud dočekuje Barselonu (15. mart, 19.00).
- Idem korak po korak, bez preskakanja, trudim sa da budem najbolja verzija sebe - zaključio je Džabari Parker.
