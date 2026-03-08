CEDEVITA ODIGRALA ZA PARTIZAN: Ljubljančani srušili Dubai, crno-beli mogu do prvog mesta
Košarkaši Cedevita Olimpije su kao domaćini u Ljubljani pobedili Dubai 93:80 (27:27, 23:19, 18:18, 25:16), u drugom kolu plej-ofa regionalne ABA lige.
Najefikasniji u domaćem timu bili su Umodža Gibson sa 20, Aleksej Nikolić sa 17 i Kameron Huindo sa 16 poena.
Kod Dubaija bolji od ostalih bili su Džanan Musa sa 15 i Mifiondu Kabengele sa 15 poena.
Cedevita Olimpija je peta sa 12 pobeda i pet poraza, a Dubai je prvi sa 16 pobeda i dva poraza. Učinak od 16 pobeda ima i Partzan, pa ako crno-beli savladaju Bosnu u Sarajevu osamostaliće se na prvom mestu.
Košarkaši Budućnosti pobedili su večeras na svom terenu u Podgorici Igokeu 99:67 (19:13, 26:14, 36:20, 18:20).
Budućnost je do pobede predvodio Nikola Tanasković sa 23 poena i osam skokova.
Dvocifreni kod Igokee bili su Novak Musić sa 13 i Dragan Milosavljević sa 11 poena.
Budućnost je treća sa ukupnim skorom 14 pobeda i četiri poraza, a Igokea je na sedmom mestusa skorom 8/10.
U sledećem kolu, Cedevita Olimpija će gostovati Partizanu, dok će Dubai u Sarajevu dočekati Crvenu zvezdu.