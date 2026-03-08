Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Kluž sa 97:85 u okviru ABA lige.

Posle meča u Rumuniji medijima se obratio trener Zvezde Saša Obradović:

Kluž - Crvena zvezda Foto: ABA liga/U-Bt Cluj Napoca

- Nije bilo lako za nas posle teškog poraza za nas od Bajerna da nađemo pravu emociju, ali smo uspeli. Shvatili smo meč ozbiljno, popravili odbranu u drugom poluvremenu i zbog toga smo na kraju pobedili - rekao je Obradović.

Nije ga iznenadilo to što je Kluž startovao sa agresivnom odbranom.

- Naravno da ne, spremali smo se za ovaj meč, znali smo da neće biti lako, posebno kada timovi imaju vremena da spreme meč. Uradili su to jako dobro, ali bilo nam je potrebno malo vremena da se adaptiramo.

O Klužu je imao lepe reči.

- Pa da, čuo sam mnogo lepih stvari, sve je sjajno, smeštaj, hala, navijači, sve je sjajno zaista. Čuo sam da imaju i veće planove, podržavam to, zaista je važno da imate još drugih timova koji su na visokom nivou u ABA ligi i Evroligi.

Ne propustiteKošarkaKAD JE TEŠKO - KODI! Mekintajer razbucao Kluž i režirao preokret ludom serijom trojki! Neka se spremi Fenerbahče! (VIDEO+FOTO)
Kluž - Crvena zvezda
KošarkaCRVENA ZVEZDA DOBILA VELIKO POJAČANJE PRED FENERBAHČE! Dugo se čekao, a sada je konačno tu!
Saša Obradović
KošarkaBOSNA - PARTIZAN: Crno-beli bez Vašingtona u Sarajevu
KK Partizan
KošarkaCEDEVITA ODIGRALA ZA PARTIZAN: Ljubljančani srušili Dubai, crno-beli mogu do prvog mesta
normal_20260308165907_ABA_COL-Dubai44.jpg

BONUS VIDEO:

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot