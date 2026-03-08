Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Kluž sa 97:85 u okviru ABA lige.

Posle meča u Rumuniji medijima se obratio trener Zvezde Saša Obradović:

- Nije bilo lako za nas posle teškog poraza za nas od Bajerna da nađemo pravu emociju, ali smo uspeli. Shvatili smo meč ozbiljno, popravili odbranu u drugom poluvremenu i zbog toga smo na kraju pobedili - rekao je Obradović.

Nije ga iznenadilo to što je Kluž startovao sa agresivnom odbranom.

- Naravno da ne, spremali smo se za ovaj meč, znali smo da neće biti lako, posebno kada timovi imaju vremena da spreme meč. Uradili su to jako dobro, ali bilo nam je potrebno malo vremena da se adaptiramo.

O Klužu je imao lepe reči.

- Pa da, čuo sam mnogo lepih stvari, sve je sjajno, smeštaj, hala, navijači, sve je sjajno zaista. Čuo sam da imaju i veće planove, podržavam to, zaista je važno da imate još drugih timova koji su na visokom nivou u ABA ligi i Evroligi.

