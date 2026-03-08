- Tamo sam shvatio da sa 18 godina mogu da se nosim sa iskusnim igračima. To je brutalna tema. Sa 18 godina sam mogao da se nosim igračima velikog kvaliteta gde su bili Partizan i Zvezda. Bilo je utakmica i sa Bajernom gde sam mogao da se nosim sa njima. Imao sam sjajne uzore i igrače koji su došli Bobi Marjanović, Novica Veličković, Ratko Varda, Šulović, Kešelj, čak i Dejan Musli. Rale je fenomenalna ličnost, drug i da ti pomogne. I dalje sam mu dužan 50 evra, jer nisam imao pare da odem kući, ja sam plakao i dao mi je 50 evra. I dan danas se sećam toga pre 13, 14 godina i nisam mu vratio i neću mu ni vratiti - rekao je Jokić.