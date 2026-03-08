"Tukli su me, pa se ljutili jer plačem"! Nikola Jokić o tome kako je zavoleo košarku!
Najbolji srpski košarkaš, Nikola Jokić bio je gost u podkastu "X&O's Chat" kod Edina Avdića.
Tom prilikom, Jokić je otkrio i kako je zaloveo košarku, a da su za to najzaslužnija njegova braća, Strahinja i Nemanja:
- Prvi sport koji sam počeo da treniram je košarka. Braća moja su igrala košarku, i tu sam i zavoleo. Na vratima smo imali koš, tako je i počelo kad sam bio mali. Ja protiv njih dvojice, pa se naljute na mene, pošto me tuku... Dobra priča da se otvori... Uglavnom, igramo ja protiv njih dvojice, oni se naljute na mene, pošto ja počnem plakati, pošto me lemaju, guraju, gurne me na vrata, pa se ja derem, pa mama dođe. "Ostavite Nikolu...", i oni kao nećemo, ja u suzama. To moja mama jako dobro ispriča. Nisam pričao dobro u tom momentu, "Nije mi ništa...", samo da bih se igrao s njima... - počeo je Jokić, pa nastavio:
- Sećam se, moj brat Strahinja je tad igrao za Spartak, ja sam odlazio kod njega, i provodio po pet, šest dana. Uvek su me vukli sa sobom, jedan je igrao u Hemofarmu, jedan u Spartaku, kad su išli na basket, uvek su me vukli sa sobom, tako da... Oni su učinili moje detinjstvo stvarno... Mnogo doživljaja, mnogo dogovoština, neke su za priču, neke nisu... - rekao je Jokić.
