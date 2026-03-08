- Prvi sport koji sam počeo da treniram je košarka. Braća moja su igrala košarku, i tu sam i zavoleo. Na vratima smo imali koš, tako je i počelo kad sam bio mali. Ja protiv njih dvojice, pa se naljute na mene, pošto me tuku... Dobra priča da se otvori... Uglavnom, igramo ja protiv njih dvojice, oni se naljute na mene, pošto ja počnem plakati, pošto me lemaju, guraju, gurne me na vrata, pa se ja derem, pa mama dođe. "Ostavite Nikolu...", i oni kao nećemo, ja u suzama. To moja mama jako dobro ispriča. Nisam pričao dobro u tom momentu, "Nije mi ništa...", samo da bih se igrao s njima... - počeo je Jokić, pa nastavio: