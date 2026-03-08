Slušaj vest

Najbolji košarkaš na svetu, srpski as Nikola Jokić, bio je gost u podkastu "X&O Chat" koji vodi poznati komentator i sportski novinar Edin Avdić.

On je progovorio o teđkim trenucima sa kojima se suočavao na početku NBA odiseje:

- Najveći mi je bio problem brzina i ta terminologija u momentu kad sam došao. Kad sam počeo da igram, imali smo Entonija Dejvisa koji može da šutne, jako dobar skorer i pre 11 godina je bio dobar skorer. Dao mi je 50 poena, nije sad preko pik-en-rola, već preko mene. Tada su bili Andre Dramond i Greg Monro, koji su bili totalno druga vrsta igrača.

- Pa Stiven Adams i Hanter u Oklahomi i morao sam da se naviknem na Porzingisa i Entonija Tauna koji su dolazili. Defanzivno sam se teže privikao nego ofanzivno. Nisam ni danas nešto defanzivno, ali mi je tu bila najveća muka. Ima raznovrsnih igrača, pogotovo kad ljudi stave malog na visokog. Tu mi je bilo najteže da naučim, igrače, kretnje i da uđem u taj ritam.

Zatim je Jokić udario po kritičarima koji tvrde da su NBA ligi ne igra odbrana:

- Svako ko kaže da se u NBA ne igra odbrana je kompletna neznalica. Evo primer Luke Dončića koji na prvenstvu sa reprezentacijom daje u prosecco oko 34 poena, daj da vidim ko će da ga spusti. Ljudi ili ne prate NBA, a ako prate onda su neznalice. Gledam sve lige, gledao sam Evrokup neka ekipa je dala 50 poena, to Luka sam daje na utakmici. Ne razumem tu jaz trenera i igrača prema NBA ligi koja je najbolja liga. Bolje da se ne kaže ništa nego da se tako nešto kaže za odbranu i da se lupi - podvukao je Džoker!

