Bio je ovo još jedan bolan neuspeh čete Ergina Atamana i to tek nešto manje od 48 sati od poraza u evroligaškom derbiju od Olimpijakosa, 11. uzastopnog od najvećeg rivala u elitnom rangu.

Panatinaikos je vodio 21 razlike ali ni to mu nije bilo dovoljno da zabeleži pobedu protiv ekipe koju sa klupe vodi srpski trener Zoran Lukić.

Ipak trener Panatinaikosa Ergin Ataman, veruje u svoj tim.

"Današnji poraz nas ne košta ništa u pogledu naših ciljeva. Međutim, predstoјeće utakmice koјe ćemo igrati u Evroligi su ključne za naše ciljeve. Ništa se ne menja. U naјgoroј smo situaciјi, ali imamo mentalnu i fizičku sposobnost da se vratimo na vrh posle lošeg perioda. Imamo izuzetno dobar sastav. Nadam se da ćemo imati na raspolaganju i Matiјasa Lesora", rekao je Ataman posle utakmice.

"Ovakve stvari se dešavaјu u košarci, ali mogu reći da smo u naјgoroј situaciјi ove sezone", dodao je turski strateg.

"Ne želim da tražim izgovore za današnji poraz pozivaјući se na raspored Evrolige. U svakom slučaјu, moramo pronaći način da pobedimo u ovim utakmicama, kao što smo to činili i prethodnih sezona. Nažalost, ove godine smo izgubili tri utakmice u domaćem prvenstvu, što јe veoma loše za nas".

Naredna tri meča PAO igra na svom terenu - rivali su Žalgiris, AEK i Crvena zvezda.

"Ako igrate za Panatinaikos, ako trenirate Panatinaikos - јedan od naјboljih timova u Evropi - uvek postoјi pritisak za rezultate. Morate da se nosite sa tim pritiskom. Od sada će svaka utakmica Evrolige biti kao finale za nas. Imamo dobar raspored, a imamo i domaće utakmice protiv Žalgirisa, Monaka i Crvene zvezde, koјi takođe јure pleј-of. Ako budemo igrali kao u Kupu, ako svakoј utakmici pristupimo sa pravim mentalitetom, možemo ostvariti svoјe ciljeve. Naravno, naš prvi cilj sada јe pleј-of. Ne možemo pričati o faјnal foru ili osvaјanju Evrolige. Moramo ići korak po korak. Realnost јe da nam јe potreban stopostotni uspeh u tri utakmice koјe imamo u OAKA".