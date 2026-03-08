Slušaj vest

Košarkaši Partizana zaseli su na prvo mesto ABA lige, pošto su u Sarajevu ubedljivo savladali Bosnu u 2. kolu Top 8 runde.

Međutim, senku na pobedu i prvo mesto bacila je situacija iz poslednje sekunde treće četvrtine, kada se povredio Bruno Fernando.

1/6 Vidi galeriju Bosna - Partizan 2025/26, ABA liga Foto: Bosna BH Telecom/Ednan Turalic

Centar Partizana je nezgodno doskočio u situaciji kada je pokušao da blokira šut protivničkog igrača. Potom je šepajući, uz pomoć drugih, otišao do klupe.

Zanimljivo je da je Đoan Penjaroja štedeo svog prvog centra, koji je nastupao za reprezentaciju Angole u pauzi. Fernando je na terenu proveo tek nešto više od 11 minuta, a povredio se u trenutku kada je Partizan imao 45 poena viška.

Partizan naredni meč igra u sredu, u Evroligi protiv Virtusa u Bolonji, a narednog vikenda dočekuje Cedevita Olimpiju u nastavku Top 8 faze ABA lige.