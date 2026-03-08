Slušaj vest

Najbolji košarkaš na svetu, srpski as Nikola Jokić, bio je gost u podkastu "X&O Chat" koji vodi poznati komentator i sportski novinar Edin Avdić.

Intervju sa Nikolom Jokićem Foto: Printskrin

U jednom momentu Jokić je upitan dokle će igrati, pošto jednom prilikom rekao da će igrati do 30 godine, a napunio je toliko.

" Igraću dok god se budem dobro osećao",kratko je rekao Jokić.

