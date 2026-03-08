Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je večeras da je trijumf nad Bosnom važna pobeda za njegov tim.

"Ovo je važna pobeda za nas. Nije bilo lako nakon reprezentativnog prozora, kao ni posle problema koje smo imali sa trojicom igrača tokom prethodnih dana u Dubaiju, a dodatno nas je pogodila i ozbiljna povreda Vašingtona. Ipak, mislim da smo odigrali veoma ozbiljnu utakmicu, sa potpunim fokusom na najvažnije stvari", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Partizan je večeras na gostujućem terenu u Sarajevu pobedio Bosnu 96:56, u drugom kolu plej-ofa regionalne ABA lige.

"U meč smo ušli sa dosta samopouzdanja u šutu za tri poena, što se videlo i kroz veoma dobar procenat realizacije. Tokom čitave utakmice igrali smo konstantno na obe strane terena, dobro u napadu i dobro u odbrani, i verujem da smo na kraju potpuno zasluženo pobedili", dodao je on.