Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, otvorio je dušu u popularnom košarkaškom podkastu "X&O Chat".

U zanimljivom razgovoru sa Edinom Avdićem otvoreno, bez uvijanja, srpski as pričao je o brojnim temama, a u jednom momentu se dotakao i reprezentacije i svog odnosa sa bivšim selektorom Svetislavom Pešićem.

Otkrio je Nikola kako podnosi kritike trenera i tom prilikom spomenuo bivšeg selektora.

"Trpim kritiku dobro od trenera, volim kritike, ali da me kritikuje da znam da je u pravu, ako me kritikuje za nešto što nije u pravu, pitam se zašto. Budi trener, nauči me i pomozi mi, nemoj da me kritikuješ reda radi. I sa Ogijem i dan danas kad je u pravu.I sa Karijem, jako ga cijenim i poštujem".

Nastavio je u superlativima da priča o iskusnom srpskom treneru.

"Ja Karija jako cenim i poštujem. Karija gledaju kroz godine i sve to. Sastanci dugi i on se promenio. Mnogim igračima se ne sviđa, što je normalno, ali ta vera u sebe i znanje i on priča o svom sistemu i ne pogreši nijedan princip svog sistema. Levo, budi visoko... Bio je igrač pre 50 godina, drugačije vreme. Razume sve, mnogi bi se prevarili za njegove pripreme", kaže Jokić.

Osvrnuo se kratko i na krah reprezentacije na Eurobasketu.

"Ja imam veliko mišljenje o Kariju i sad smo izgubili od Finske nebitno, svako ima svoje mišljenje. Igrači i treneri su krivi za neuspeh, ali isto tako su krivi i za uspeh što smo bili treći na Olimpijskim igrama. Tako da, kritike prihvatamo. Moglo je i trebalo je bolje, ali ja Karija veoma poštujem i mnogo cenim koliko sebe daje".

U poslednje vreme mnogi igrači imaju problem sa autoritetom trenera, smeta im što viču na njih, pa se Nikola dotakao i te teme. Za primer je uzeo upravo Karija Pešića.

"I to je isto lupetanje gluposti. Kari je vikao na nas, vikao je na mene. Igrači drugačije prihvati, neki će jedno da kažu o njemu, neki drugo, što je normalno. I dalje trener ima autoritet. I ceni se u bilo kojoj vrsti lige, ranga. Da li NBA ili nešto drugo, pričam iz mog ugla. Tako ja mislim", rekao je Nikola Jokić.