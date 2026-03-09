Toronto Reptorsi, ekipa koju sa klupe predvodi srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković, najprijatnije je iznenađenje ove sezone u NBA ligi.
Košarka
DARKO I TORONTO GRABE KA PLEJ-OFU! Rajakovićevi Reptorsi deklasirali Dalas (VIDEO)
Od ekipe koju na startu sezone niko nije shvatao ozbiljno, Darko Rajaković napravio je pravu mašinu, a to su na svojoj koži prethodne noći najbolje osetili Maveriksi.
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Došli su u Toronto po pobedu i doživeli pravu katastrofu - Reptorsi su savladali Dalas rezultatom 122:92.
Najefikasniji u ubedljivom trijumfu Toronta bio je Ar Džej Beret sa 31 poenom.
U poraženom timu istakao se Geford sa 20 poena.
Reptorsi trenutno zauzimaju petu poziciju na Istoku sa skorom 36-27.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
