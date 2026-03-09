Slušaj vest

Od ekipe koju na startu sezone niko nije shvatao ozbiljno, Darko Rajaković napravio je pravu mašinu, a to su na svojoj koži prethodne noći najbolje osetili Maveriksi.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Došli su u Toronto po pobedu i doživeli pravu katastrofu - Reptorsi su savladali Dalas rezultatom 122:92.

Najefikasniji u ubedljivom trijumfu Toronta bio je Ar Džej Beret sa 31 poenom.
U poraženom timu istakao se Geford sa 20 poena.

Reptorsi trenutno zauzimaju petu poziciju na Istoku sa skorom 36-27.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

