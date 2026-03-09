Slušaj vest

Košarkaši Majamija su na svom parketu slavili protiv Detroita sa 121:110.

Tajler Hiro je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok je Bem Adebajo ubacio 24 čime je prešao granicu od 10.000 poena u karijeri. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

U poraženom timu su se istakli Kejd Kaningem sa 26 poena i deset asistencija i Džejlen Duren sa 24 postignuta poena. Detroit je zabeležio četvrti poraz u nizu, što je najgori niz poraza Pistonsa u sezoni.

