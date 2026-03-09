Tristan Vukčević nije igrao u porazu Vašingtona od Nju Orleansa.
NBA
TRISTAN VUKČEVIĆ BEZ MINUTA: Vašington upisao novi poraz, srpski as nije bio na parketu (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Nju Orleansa su na svom terenu pobedili Vašington sa 138:118 i tako produžili niz poraza Vizardsa na osam utakmica.
Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Trej Marfi sa 24 i Sadik Bej koji je bivšem timu ubacio 23 poena.
U redovima Vašingtona, za koje nije igrao Tristan Vukčević, najbolji bio Trej Džonson sa 20 ubačenih poena.
Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Pogledajte i detalje sa ove utakmice:
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši