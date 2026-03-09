Slušaj vest

Košarkaši Nju Orleansa su na svom terenu pobedili Vašington sa 138:118 i tako produžili niz poraza Vizardsa na osam utakmica.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Trej Marfi sa 24 i Sadik Bej koji je bivšem timu ubacio 23 poena.

U redovima Vašingtona, za koje nije igrao Tristan Vukčević, najbolji bio Trej Džonson sa 20 ubačenih poena.

Kurir sport / Beta

