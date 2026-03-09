Slušaj vest

U noći između nedelje bilo je zanimljivo na terenima širom NBA lige, a San Antonio je uz čak 21 pogođenu trojku upisao četvrti uzastopni trijumf slavivši protiv Hjustona sa 145:120.

San Antonio Spars - Hjuston Rokets Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

San Antonio Spars - Hjuston Rokets Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaMILVOKI NE MOŽE BEZ JANISA ADETOKUMBA! Baksi doživeli ubedljiv poraz od Orlanda (VIDEO)
profimedia-1050178621.jpg
KošarkaTRISTAN VUKČEVIĆ BEZ MINUTA: Vašington upisao novi poraz, srpski as nije bio na parketu (VIDEO)
Tristan Vukčević
KošarkaJOVIĆ PROPUSTIO JOŠ JEDAN MEČ: Majami srušio Detroit, ali bez Srbina na terenu!
Nikola Jović
KošarkaDARKO I TORONTO GRABE KA PLEJ-OFU! Rajakovićevi Reptorsi deklasirali Dalas (VIDEO)
Darko Rajaković

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir