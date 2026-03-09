San Antonio Sparsi savladali su Hjuston Roketse, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
NBA
ČAK 21 TROJKA ZA UBEDLJIV TRIJUMF: Pogledajte kako je San Antonio stigao do pobede protiv Hjustona! (VIDEO)
U noći između nedelje bilo je zanimljivo na terenima širom NBA lige, a San Antonio je uz čak 21 pogođenu trojku upisao četvrti uzastopni trijumf slavivši protiv Hjustona sa 145:120.
San Antonio Spars - Hjuston Rokets Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia
Pogledajte i detalje sa ovog meča:
