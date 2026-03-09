Slušaj vest

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, u opširnom intervjuu u podkastu "X&O Chat" govorio je o brojnim temama.

Ne voli da se eksponira u javnosti, retko daje intervjue i nema ga na društvenim mrežama, pa ljudi sve do sada nisu imali priliku da vide koliko je srdačan, opušten i duhovit Nikola Jokić.

Raspričao se Somborac popularnom podkastu i otkrio brojne zanimljive anegdote, a jedna od njih bila je vezana za bogatog vlasnika Denvera Džoša Krenkea.

Američki milijareder prethodne sezone došao je kod Jokića kako bi mu saopštio da je klub odlučio da se zahvali tadašnjem treneru Majku Melounu.

Nikola tu posetu nije očekivao...

"Vlasnik Denvera ulazi na vrata, a meni Vučević poslao tekile neke. Ja otvaram kutiju, osam boca tekila. Zvoni, ja otvaram, a kutija tu", priča kroz smeh Nikola i dodaje:

"Ja mu kažem, Džoš nije to što misliš, poklon je, ne slavim ništa".

Jokić je otkrio da mu je vlasnik Denvera tada saopštio da je klub doneo odluku da otpusti trenera Majka Melouna.

"Nije bilo 'šta misliš', odluka je već bila doneta. To je bilo pet utakmica pred plej-of, pitao me je da li da sačeka. Rekao sam: 'Šta želiš da učiniš? Želiš da se ekipa probudi, da li trener Meloun to može da iznese? Koja je tvoja ideja?' On mi je tada izneo svoje mišljenje, a ja sam mu rekao da mislim da je sam sebi dao odgovor", otkrio je Jokić i dodao:

"Tako da, ljudi što misle da sam ja otpustio Melouna... Baš sam ja... Mislim da je to glupost! Samo sam saznao malo pre svih", tvrdi Nikola Jokić.