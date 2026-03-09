Slušaj vest

Ozbiljan maler poterao je tim iz Kolorada ove sezone. Konačno su Nagetsi sastavili tim za najveće domete, ali povrede im ne daju mira.

Na utakmici protiv Njujork Niksa jedan od najboljih igrača Denvera, Džamal Marej, stao je na nogu Nikole Jokića i iskrenuo skočni zglob. Uz pomoć saigrača napustio je teren, otiša u svlačionicu i više se nije vraćao.

Džamal Marej - povreda na meču Denver Nagets - Njujork Niks

Iako je u prvi mah delovalo da je povreda ozbiljnije prirode, Nagetsi su ovaj put ipak imali sreće.

Ispostavilo se da je prtpeo blago istegnuće, pa ćemo sjajnog Kanađanina uskoro ponovo gledati na terenu. Najverovatnije će propustiti okršaj sa Oklahomom, ali se očekuje da bi nakon te utakmice mogao da se vrati u tim.

Marej ove sezone prosečno beleži 25.2 poena, 7.2 asistencije i 4.3 skoka po meču.