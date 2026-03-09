Rasel Vestbruk obeležio je susret u kom je Sakramento savladao Čikago.
NBA
RASEL VESTBRUK UPISAO 208. TRIPL-DABL U KARIJERI: Odličan meč legendarnog Amerikanca (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između nedelje bilo je zanimljivo na terenima širom NBA lige, a Sakramento je bio bolji od Čikaga sa 126:110 uz 208. tripl-dabl Rasela Vestbruka u karijeri (23 poena, 12 asistencija, 11 skokova).
Rasel Vestbruk Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši