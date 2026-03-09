Ekipa Finiks Sansa savladala je Šarlot Hornetse i nanela im prvi poraz posle deset vezanih pobeda u gostima.
NBA
FINIKS PREKINUO STRAŠNU SERIJU ŠARLOTA! Pogledajte kako su Sansi srušili Hornetse (VIDEO)
U noći između nedelje bilo je zanimljivo na terenima širom NBA lige, a Finiks je prekinuo niz Šarlota od deset pobeda u gostima slavivši sa 111:99.
Finiks - Šarlot Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia
