Jedan od najboljih košarkaša planete, Nikola Jokić, gostovao je u podkastu "X&O's Chat" gde je razgovarao sa Edinom Avdićem.

Podelio je Jokić niz zanimljivih anegdota iz karijere i života, a jedna od njih bila je vezana za vaterpoliste Srbije.

1/5 Vidi galeriju Intervju sa Nikolom Jokićem Foto: Printskrin

Za početak, otkrio je koje sve sportove prati, a zatim je govorio o vaterpolo reprezentaciji naše zemlje.

1/24 Vidi galeriju Vaterpolisti Srbije na Olimpijskim igrama Foto: Dado Đilas, AP Luca Bruno

- Konjske trke, košarku, sad sam gledao vaterpolo. Upoznao sam ih u Riju. Od tih igrača Jakša igra, Mandić, Sava Ranđelović i Ćuk. Sad su osvojili Evropsko prvenstvo. Oni su svetla tačka našeg sporta i jedno odličje čega svi moramo da se dičimo. Ja sam im pisao da su uzor svima i divim se tim momcima. Ali oni su svi gromade. Imam priču za njih - počeo je Jokić, pa u dahu nastavio:

- Osvojili oni, a Jakša je isto išao u Mekdonalds kao i ja, bio je najmlađi. Tu su bili Filip Filipović, Stefan Mitrović, braća Pijetlović, Živko Gocić. Oni su mene tu zavoleli. Imali su kafanu kod Vlade fizija. Stari orah. Tu su imali sto, stolice, frižider. Nije to bila kafana, samo je bio natpis kao. Zatvorili su je, izgubili su, bila je frka, onda su pobedili i otvorili je opet. Kad su osvojili olimpijsko zlato, izvadili su police iz frižidera i naslagali su vodoravno piva do kraja i popili sve i ja rekao svaka čast. Za njih nemam dovoljno reči i svaki put nas obraduju i razvesele.

