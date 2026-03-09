Slušaj vest

Košarkaš Filadelfije Tajris Maksi propustiće najmanje dve naredne utakmice zbog uganuća prsta desne ruke, saopštio je danas taj NBA klub.

Maksi je uganuo prst desne ruke u sudaru sa saigračem Ademom Bonom u samom finišu utakmice koju je njegova Filadelfija izgubila od Atlante sa 126:116.

Tajris Maksi, koji ove sezone u proseku beleži 29 poena po utakmici, propustiće mečeve protiv Klivlenda i Memfisa.

Filadelfija je trenutno osma na tabeli Istočne konferencije sa 34 pobede i 29 poraza.

Beta

