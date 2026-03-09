Najbolji igrač Filadelfije povredio se na meču protiv Atlante.
U POSLEDNJIM SEKUNDAMA MEČA DOŽIVEO VELIKI PEH! Poznato stanje povrede najboljeg igrača Filadelfije! (VIDEO)
Košarkaš Filadelfije Tajris Maksi propustiće najmanje dve naredne utakmice zbog uganuća prsta desne ruke, saopštio je danas taj NBA klub.
Maksi je uganuo prst desne ruke u sudaru sa saigračem Ademom Bonom u samom finišu utakmice koju je njegova Filadelfija izgubila od Atlante sa 126:116.
Tajris Maksi, koji ove sezone u proseku beleži 29 poena po utakmici, propustiće mečeve protiv Klivlenda i Memfisa.
Filadelfija je trenutno osma na tabeli Istočne konferencije sa 34 pobede i 29 poraza.
