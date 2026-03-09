KK Partizan čestitao je rođendan Željku Obradoviću.
KK PARTIZAN SE OBRATIO ŽELJKU OBRADOVIĆU! Crno-beli poslali poruku o kojoj bruji Srbija: "Jednostavno..."
Jedan od najboljih evropskih trenera u istoriji košarke, Željko Obradović, danas proslavlja 66. rođendan.
Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Tim povodom, na društvenim mrežama se oglasio i KK Partizan, koji je Žocu poslao poruku o kojoj bruji Srbija.
- Jednostavno najveći! Najbolji evropski trener svih vremena i legenda crno-belih, danas proslavlja 66. rođendan - stoji u objavi Partizana uz crno-bela srca i adekvatnu Obradovićevu fotografiju.
Željko Obradović je doneo Partizanu jedinu evropsku titulu u istoriji, bilo je to 1992. godine u Istanbulu. Kasnije je Evroligu osvajao i sa Huventudom, Real Madridom, Panatinaikosom i Fenerbahčeom.
