Slušaj vest

Jedan od najboljih evropskih trenera u istoriji košarke, Željko Obradović, danas proslavlja 66. rođendan.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Tim povodom, na društvenim mrežama se oglasio i KK Partizan, koji je Žocu poslao poruku o kojoj bruji Srbija.

- Jednostavno najveći! Najbolji evropski trener svih vremena i legenda crno-belih, danas proslavlja 66. rođendan - stoji u objavi Partizana uz crno-bela srca i adekvatnu Obradovićevu fotografiju.

Željko Obradović je doneo Partizanu jedinu evropsku titulu u istoriji, bilo je to 1992. godine u Istanbulu. Kasnije je Evroligu osvajao i sa Huventudom, Real Madridom, Panatinaikosom i Fenerbahčeom.

Željko Obradović Izvor: Kurir.rs