Ne voli da se eksponira u javnosti, retko daje intervjue i nema ga na društvenim mrežama, pa ljudi sve do sada nisu imali priliku da vide koliko je srdačan, opušten i duhovit Nikola Jokić.

Jokić je isto tako i veoma emotivan, i kako sam kaže, često ume da pusti suzu, pogotovo kada ga pogodi pesma, a njegova omiljena je "Već odavno spremam svog mrkova".

U jednom trenutku vratio se Jokić mislima na poseban dan koji mu je doneo ogromno priznanje, trenutak kada je u Sombor stigla delegacija Denvera predvođena tadašnjim trenerom Majklom Melounom i sinom vlasnika kluba Džošom Krenkeom, koji je tom prilikom nosio majicu sa likom srpskog košarkaša.

U tom emotivnom ambijentu Jokiću je uručena čuvena MVP „lopta“, priznanje namenjeno najkorisnijem igraču lige, a zanimljivo je da srpski as do poslednjeg trenutka nije znao kakvo ga iznenađenje čeka.

- Ljudi su emotivni. Kada sam u kafani, ne krijem emocije. Često zaplačem. I na pesmu često zaplačem. Kada su mi donosili loptu – "Već odavno spremam svog mrkova".

Prisetio se Jokić emotivnog trenutka.

- Ja dolazim sa konjem, za mene je to bio možda i najbolji konj u Srbiji. Za mene je bio najbolji konj koji je ikada ušao u Srbiju. Oni dolaze, tu su svi moji dragi ljudi. Emocije su me pukle.

- Ne treba da se krije. Treba da se ponosiš time što možeš da zaplačeš. To nije problem – rekao je srpski košarkaš.