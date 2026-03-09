Slušaj vest

KK Partizan saopštio je danas da će utakmica crno-belih i Cedevita Olimpije u ABA ligi biti odigrana u nedelju, 15. marta od 13.00 u Beogradskoj areni.

"Usled zgusnutog rasporeda i važnih utakmica koje već 17. marta igraju i Cedevita Olimpija i Partizan u Evrokupu, odnosno Evroligi, timovi su postigli dogovor da nedeljna utakmica ABA lige počne u ranijem, pomalo neuobičajenom terminu", naveo je Partizan.

Posle te utakmice protiv Cedevita Olimpije, crno-bele 17. marta očekuje odložena utakmica 30. kola Evrolie protiv Dubaija.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Košarkaši Partizana dva dana kasnije igraju protiv Partiza, dok ih 22. marta očekuje derbi ABA lige protiv Crvene zvezde.

