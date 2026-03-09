Crno-beli se oglasili na mrežama.
Košarka
CRNO-BELI SE HITNO OGLASILI! POMEREN TERMIN MEČA PARTIZAN - CEDEVITA! Utakmica se igra u nesvakidašnjem terminu, a ovo je razlog!
KK Partizan saopštio je danas da će utakmica crno-belih i Cedevita Olimpije u ABA ligi biti odigrana u nedelju, 15. marta od 13.00 u Beogradskoj areni.
"Usled zgusnutog rasporeda i važnih utakmica koje već 17. marta igraju i Cedevita Olimpija i Partizan u Evrokupu, odnosno Evroligi, timovi su postigli dogovor da nedeljna utakmica ABA lige počne u ranijem, pomalo neuobičajenom terminu", naveo je Partizan.
Posle te utakmice protiv Cedevita Olimpije, crno-bele 17. marta očekuje odložena utakmica 30. kola Evrolie protiv Dubaija.
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Košarkaši Partizana dva dana kasnije igraju protiv Partiza, dok ih 22. marta očekuje derbi ABA lige protiv Crvene zvezde.
