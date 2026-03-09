Slušaj vest

Ejmi je javno optužila bivšeg NBA košarkaša da se drogira.

Uplakana supruga u jednom momentu pokazala je kesu sa belim prahom, koja navodno pripada Hauardu, i otkrila da joj je droga uništila brak.

"Pokušala sam da kažem svima, potrebna mu je pomoć. Niko nije želeo da sluša, jer on ima novac. Živim sa njim, potrebna mu je pomoć" rekla je vidno uznemirena Ejmi.

Proslavljeni NBA as - Dvajt Hauard

Ejmi je otkrila da je Služba za zaštitu dece odvela njihovu ćerku. Kaže da su za manje od tri meseca čak tri puta dolazili u njihovu kuću, pre nogo što su oduzeli dete.

Ona je istakla da je Hauard "trenirao" svog 12-godišnjeg sina da laže Službu za zaštitu dece i da je snimila to kako bi zaštitila sebe.

Hauard i Ejmi venačli su se u januaru 2025. godine, ali samo šest meseci nakon večanja ona je podnela zahtev za razvod. Ubrzo nakon toga usledila je i zabrana prilaska.

Ipak, par meseci kasnije došlo je do pomirenja, ali bračna idila je ponovo kratko trajala.

Hauard iza sebe ima izuzetno bogatu NBA karijeru. U najjačoj ligi sveta nastupao je od 2004. do 2022. godine, a sa Lejkersima je osvojio šampionsku titulu 2020. Čak osam puta bio je na Ol-staru, a pet puta u karijeri izabran je u tim sezone. Prošle godine primljen je i u Kuću slavnih u Springfildu.

Sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država 2008. godine u Pekingu osvojio je olimpijsko zlato.