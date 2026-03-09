"Ljudi će reći Majkl Džordan GOAT samo da bi se složili sa većinom, ali nisu gledali snimke. Samo to kažu da bi se uklopili sa svima ostalima. Za mene, iz onoga što sam video svojim očima, reći ću da je Nikola Jokić najbolji igrač kojeg sam ikada gledao. Iz dana u dan, iz onoga što sam video, nisam video nikoga dominantnijeg od Nikole", rekao je Porter Džunior.