Portal "trma.si" je, pod oznakom "ekskluzivno", objavio vest o problemima koji su u međusobnom odnosu imali Luka i Anamarija.

Luka Dončić i njegova verenica su nedavno dobili drugu ćerku, a vest o njihovom raskidu je udarna u medijima širom sveta.

Prema navodima Anamarija, koja se porodila u decembru 2025. godine je prilikom posete košarkaša Los Anđeles Lejkersa u porodilištu pozvala policiju.

Autor teksta navodi da je portal još 19. januara 2026. godine pisao o tome, ali da je vest naišla na ignorisanje od strane ostalih medija i javnosti.

"Mi smo jedini i ekskluzivno izvestili o tome da je u Kranjsko porodilište, nedugo nakon što je otac Luka Dončić došao da poseti svoju drugorođenu ćerku i naravno majku - došla policija. "Policiju je pozvala majka...", stoji u izjavi (podatke o izvoru čuva redakcija). To namerno nismo zapisali radi zaštite privatnosti. Na kraju krajeva, Luka se smirio... nije došlo do intervencije u skladu sa propisima o javnom redu i miru. Ali situacija nije bila baš bezazlena: majka i partnerka/verenica očigledno se našla u takvoj situaciji da je pozvala Policijsku upravu Kranj", navedeno je u tekstu portala.

Zapitao se autor "da li je incident sa bebom i majkom bio začetak nekog porodičnog nasilja ili bar oblika neprimerenog odnosa prema ženi koja se uplašila za svoje novorođenče?".

"O tome zaista nagađamo, ali na tom polju - kao što možemo videti svuda oko sebe - nema zaštićenih i nedodirljivih, zar ne? Porodici želimo sve ono što želimo i sopstvenim porodicama i ponovo upozoravamo: histerija oko košarkaša kojeg poznaje ceo svet prevazišla je granice normalnog, a sa druge strane može dobiti i negativne konotacije. Zato smo ponosni što smo prvi i jedini opisali i proverili incident koji sada možda več ima nove oblike ispoljavanja. Ništa ne zaključujemo, ne insinuiramo itd. Mi smo jednostavno medij koji nema "tabu teme" i nedodirljive. Zato smo toliko čitani. Ponavljamo: privatnost poštujemo, ali prag tolerancije prema Luki Dončiću je toliko visok (a postavio ga je sam) da ga mi nikada nećemo dostići", zaključak je ovog teksta.

Napominjemo da su ove tvrdnje informacije plasirane od strane navedenog portala iz Slovenije i da još uvek ne postoji potvrda od strane zvaničnih organa, kao ni od Luke i Anamarije da se opisani događaj zaista desio.

