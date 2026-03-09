Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) drugog kola Top 8 faze ABA lige.

Zvezda je u nedelju na gostujućem terenu pobedila Kluž 97:85, a Miler-Mekintajer je predvodio ekipu sa 27 poena, šest asistencija, pet skokova i ukradenom loptom za manje od 30 minuta na terenu, uz indeks od 32 poena.

Kodi u dresu Crvene zvezde Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Indeks od 32 poena je najveći indeks među igračima koji su igrali utakmice drugog kola Top 8 faze regionalnog takmičenja.

Ne propustiteEvroligaZVEZDA NE PUŠTA KODIJA! Stigla potvrda, Miler-Mekintajer ostaje u Beogradu
Kodi Miler-Mekintajer
EvroligaMEKINTAJER NE VOLI DA DAJE INTERVJUE: Nisam umoran, nastavićemo da se borimo... Batler: Moramo da idemo korak, po korak...
virtus-zvezda-9069405.JPG
EvroligaSRAMOTAN POTEZ ZVEZDINOG NAJBOLJEG KOŠARKAŠA! Da li je moguće da je ovo uradio usred utakmice?! Ovo je mnogima promaklo tokom prenosa
Kodi Miler-Mekintajer
Evroliga"NIKO NIJE UMRO..." Košarkaš Zvezde stao pred novinare posle Virtusa, pa sve iznenadio izjavom: "Idemo dalje..."
KK Crvena zvezda

Zvezda Valensija poslednji aut Nikole Kalinića i Mekintajera Izvor: TV Arena sport/Screenshot