RAZBIO KLUŽ, PA POKUPIO VREDNO PRIZNANJE! Kodi Miler-Mekintajer MVP kola u ABA ligi!
Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) drugog kola Top 8 faze ABA lige.
Zvezda je u nedelju na gostujućem terenu pobedila Kluž 97:85, a Miler-Mekintajer je predvodio ekipu sa 27 poena, šest asistencija, pet skokova i ukradenom loptom za manje od 30 minuta na terenu, uz indeks od 32 poena.
Kodi u dresu Crvene zvezde Foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Indeks od 32 poena je najveći indeks među igračima koji su igrali utakmice drugog kola Top 8 faze regionalnog takmičenja.
