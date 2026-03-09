Slušaj vest

Generalni menadžer KK DubaiDejan Kamenjašević otkrio je razlog zbog kojeg Filip Petrušev nije nastupio za selekciju Srbiju u nedavnim kvalifikacionim duelima sa Turskom.

Srpski tim doživeo je dva poraza od Turske i tako je zakomplikovao put ka plasmanu na Mundobasket, koji se održava naredne godine u Kataru.

Filip Petrušev Foto: Starsport/Srđan Stevanović, @starsport

Kamenjašević pokušao je da objasni odluku Dubaija da ne dopusti Petruševu da se priključi nacionalnom timu.

- Musa je bio povređen i posle toga nije igrao mesec dana. Sada smo ga čak i povređenog pustili da igra jer mu je koleno bilo natečeno. Čim smo mogli pustiti Kamenjaša i Musu, kao sada, mi smo ih pustili. Podsećam, Petruševa nismo pustili ni sada jer i on ima natečeno koleno kao i Musa - rekao je Kamenjašević za “Klix.ba“.

