Srpski tim doživeo je dva poraza od Turske i tako je zakomplikovao put ka plasmanu na Mundobasket, koji se održava naredne godine u Kataru.

- Musa je bio povređen i posle toga nije igrao mesec dana. Sada smo ga čak i povređenog pustili da igra jer mu je koleno bilo natečeno. Čim smo mogli pustiti Kamenjaša i Musu, kao sada, mi smo ih pustili. Podsećam, Petruševa nismo pustili ni sada jer i on ima natečeno koleno kao i Musa - rekao je Kamenjašević za “Klix.ba“.