Slušaj vest

Košarkaši Mege slavili su protiv Studentskog centra sa 90:76 u dvorani "Ranko Žeravica".

Do ove pobede Megu su predvodili Savo Drezgić sa 21 poenom, dok je novopečeni reprezentativac Srbije Bogoljub Marković na ovom meču upisao dabl-dabl učinak sa 18 poena i 13 skokova. Slovenac Urban Kroflič, takođe je imao zapažen učinak sa 16 poena i sedam skokova.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

Kod Studenstkog centra, Nikola Pavličević je bio najefikasniji sa 19 poena.

Mega je stigla do svog prvog trijumfa u plej-aut zoni ABA lige i sada su na učinku od sedam pobeda i 11 poraza.

BONUS VIDEO: