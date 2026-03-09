Košarkaši Mege ostvarili su pobedu protiv Studentskog centra sa 90:76, uz dabl-dabl Bogoljuba Markovića sa 18 poena i 13 skokova.
aba liga
ABA LIGA! Dabl-dabl Markovića, pobeda Mege!
Košarkaši Mege slavili su protiv Studentskog centra sa 90:76 u dvorani "Ranko Žeravica".
Do ove pobede Megu su predvodili Savo Drezgić sa 21 poenom, dok je novopečeni reprezentativac Srbije Bogoljub Marković na ovom meču upisao dabl-dabl učinak sa 18 poena i 13 skokova. Slovenac Urban Kroflič, takođe je imao zapažen učinak sa 16 poena i sedam skokova.
Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic
Kod Studenstkog centra, Nikola Pavličević je bio najefikasniji sa 19 poena.
Mega je stigla do svog prvog trijumfa u plej-aut zoni ABA lige i sada su na učinku od sedam pobeda i 11 poraza.
