Zvezda je dovela Nvoru prethodnog leta iz Anadolu Efesa, gde i nije dobio priliku, a onda je progirao u crveno-belom dresu. 

Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

 Njegove partije zadivile i čelnike velikana, koji bi da ga vidi u svojim redovima.

Naime, već se tokom dana pojavila informacija da bi Ebuka Izundu mogao da promeni sredinu, da njega već traže klubovi iz Evrolige, a sada se isto pominje i za Džordana Nvoru, za kog je navodno zainteresovan Real iz Madrida.

Kraljevski klub je već nanišanio Nvoru kao pojačanje, što nije ni čudno, s obzirom na to da ovaj momak igra sezonu karijere.

Džordan Nvora ima prosek od 17.5 poena, 4.4 skoka i indeks od 16.5 u dosadašnjim utakmicama. Samim tim, on je jedan od kandidata i za MVP priznanje, zbog čega ga je i poželela ekipa Real Madrida.

Nvora ima opciju da ostane i naredne sezone u Zvezdi, ali je sigurno da neće biti baš lako zadržati ga posle ovakvih partija.

