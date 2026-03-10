Slušaj vest

U jednoj od najluđih utakmica sezone Oklahoma je savladala Denver rezultatom 129:126 - trojkom svog najboljeg igrača Šeja Gildžesa-Aeksandera na 2.7 sekundi pre kraja!

Teško je opisati šta je sve viđeno na terenu u spektakularnoj završnici ovog meča.

1/6 Vidi galeriju Luda završnica meča Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Kod rezultata 123:116 već je počelo slavlje domaćih navijača, a onda je na scenu stupio Nikola Jokić. Somborac se razgoropadio, vezao devet poena i vratio svoj tim u potpuni egal.

Na 13 sekundi pre kraja Šej pogađa trojku peko Kristijana Brauna za 126:122.

Adelman tada traži tam-aut i posle sjajne akcije Jokić ostaje sam na liniji za tri, ubacuje trojku, a Denver dobija i slobodno bacanje zbog faula nad Marejem, pa Nagetsi na osam sekundi pre kraja stižu do izjednačenja.

Tada na scenu ponovo stupa fantastični Šej... Preko ruke Džamala Mareja, na 2.7 sekundi pre kraja, ubacuje trojku i stavlja tačku na ovaj meč. Pokuša je Gordon da izvedečudo, bacio je loptu sa svoje polovine u poslednjoj sekundi, ali nije bio precizan.

Maestralni Nikola Jokić zabeležio je impresivan tripl-dabl, ali to nije bilo dovoljno da Nagetsi izbegnu treći poraz od Tandera ove sezone.

Somborac je za 40 minuta igre zabeležio 32 poena uz odličnih 12/19 iz igre (3/6 za tri), 14 skokova i 13 asistencija.

Pratili su ga Tim Hardvej sa 28 poena i Eron Gordon sa 23, dok je Džamal Marej ubacio 21 uz svega 39 odsto šuta iz igre (9/23, 0/4 za tri poena).

S druge strane, nezaustavljiv je bio aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander. Kanađanin je za 39 minuta zabeležio 35 poena uz 15 asistencija i devet skokova.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog spektakularnog meča: