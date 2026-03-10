Slušaj vest

Ponovo je Lu Dort prljavim potezom pokušao da izbaci iz takta Nikolu Jokića, ali ovaj put mu to nije pošlo za rukom.

Senku na spektakularan meč, koji su prethodne noći odigrali Oklahoma i Denver, bacio je novi sramni potez igrača Tandera Lua Dorta.

1/6 Vidi galeriju Luda završnica meča Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Pre 10-ak dana namerno je sapleo srpskog košarkaša, pa je Somborcu "pao mrak na oči", a sada je ponovo pokušao da ga izbaci iz takta.

Naime, na minut pre kraja meča, pri rezultatu 123:116 u korist Tandera, nakon jednog bloka udario je Nikolu Jokića rukom po licu. Srbin je pao na parket i uhvatio se za glavu, a sudije su nakon gledanja snimka dosudile nameran faul Kanađaninu.

Pogledajte kako je to izgledalo: