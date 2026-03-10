Prljav igrač radi prljave stvari...
bruka
SRAMNI DORT PONOVO UDARIO JOKIĆA! Prljavije od ovoga ne može: Pre 10 dana pokušao da povredi Srbina, sada ga zveknuo pravo u lice! (VIDEO)
Slušaj vest
Ponovo je Lu Dort prljavim potezom pokušao da izbaci iz takta Nikolu Jokića, ali ovaj put mu to nije pošlo za rukom.
Senku na spektakularan meč, koji su prethodne noći odigrali Oklahoma i Denver, bacio je novi sramni potez igrača Tandera Lua Dorta.
Luda završnica meča Oklahoma - Denver Foto: Screenshot
Vidi galeriju
Pre 10-ak dana namerno je sapleo srpskog košarkaša, pa je Somborcu "pao mrak na oči", a sada je ponovo pokušao da ga izbaci iz takta.
Naime, na minut pre kraja meča, pri rezultatu 123:116 u korist Tandera, nakon jednog bloka udario je Nikolu Jokića rukom po licu. Srbin je pao na parket i uhvatio se za glavu, a sudije su nakon gledanja snimka dosudile nameran faul Kanađaninu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši