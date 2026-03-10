Čudesni Somborac nastavlja da pomera granice u najjačoj ligi sveta.
POLA ČOVEK - POLA REKORD! NBA je ovo čekao 65 godina: Nikola Jokić prestigao legendu i ispisao nove stranice istorije!
Nastavlja se surova dominacija Nikole Jokića.
Denver je prethodne noći doživeo poraz na gostujućem terenu od Oklahome (129:126), a Somborac je utakmicu završio sa impresivnim učinkom - 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija.
Nikola je stigao do 323. meča sa minimum 20 poena, 10 skokova i pet asistencija, čime je prestigao legendarnog Karima Abula Džabara.
Posle 65 godina NBA liga je zahvaljujući nestvarnom Nikoli Jokiću dobila novi rekord.
