Neprimerena reakcija američkog komentatora, koji je uživo prenosio meč između Oklahome i Denvera, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Luda završnica meča Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Umesto da osudi prljav potez košarkaša Oklahome Lua Dorta, komentator je u prenosu sramno isprozivao Nikolu Jokića.

Pre 10-ak dana Dort je namerno sapleo Jokića zbog čega je zaradio isključenje, a sada ga je rukom udario po licu.

Nakon novog prljavog poteza usledila je sramna opaska komentatora, koji je Jokića optužio za "floping".

"Da li me zezate? Nije ga čak ni udario u lice. Pogledajte ovo ljudi, imam šou za vas. Pogledajte, moram da vam pokažem. Obilazi oko bloka, dosuđen je faul, a sudije proveravaju da li ima kriterijuma za namernu ličnu grešku".

Naravno, nakon usporenog snimka, na kom se jasno moglo videti kako Dort udara po licu Srbina, u studiju je zavladala potpuna tišina...

Nikola Jokić
Oklahoma - Denver, Nikola Jokić
Nikola Jokić
Luka Dončić

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium