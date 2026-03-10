Slušaj vest

Košarkaš Oklahome Lu Dort izvinio se srpskom asu Nikoli Jokiću nakon novog sramnog poteza.

Pre desetak dana namerno je sapleo srpskog asa, pa je Srbinu "pao mrak na oči". Sada ga je udario rukom po licu, ali Nikola je ovaj put ostao miran.

1/6 Vidi galeriju Luda završnica meča Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Nakon meča uputio je izvinjenje Srbinu.

"Jednostavno, ponela me borba. Rukovao sam se sa njim, rekao mu "svaka čast na utakmici" i izvinio zbog toga što se desilo", rekao je Dort za ESPN.

"Nisam hteo da ga udarim u lice. Kada prolazim kroz blokove i slične situacije, ruke su mi svuda, i nažalost sam ga udario. Mislim da to nije bio takav faul. 'Nepotrebno' znači da sam to uradio namerno, što nije bio slučaj", dodao je Dort.

Naravno, novinare je zanimalo i Jokićevo mišljenje o novom ispadu Kanađanina. na pitanje da li je Dort i ovaj put prešao granicu, Srbin je odgovorio:

"Ne..."

Na pitanje da li i dalje među njima ima "zle krvi", Jokić kaže:

"To je završeno prošli put".