Teško je rečima opisati šta se sve dogodilo u spektakularnoj završnici okršaja između Oklahome i Denvera.

Oklahoma je savladala Denver (129:126), a junak Tandera bio je Šej Gildžes-Aleksander, koji je na 2.7 sekundi pre kraja postigao trojku za pobedu.

Luda završnica meča Oklahoma - Denver

Na minut pre kraja Oklahoma je imala +7 i već je počelo slavlje domaćih navijača, a onda je na scenu stupio Nikola Jokić. Srbin je za 60-ak sekundi postigao čak devet poena, ali Šej je uspeo da spreči čudo Nagetsa.

Postigao je dve teške trojke u završnici i doneo pobedu svom timu.

Srpski centar Nikola Jokić je predvodio Denver sa 32 poena, 14 skokova i 13 asistencija, što je njegov 24. tripl-dabl u sezoni i ukupno 188. u karijeri.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena i 15 asistencija, bez ijedne izgubljene lopte, čime je postao tek drugi igrač u istoriji NBA koji je zabeležio takav učinak. Upisao je i devet skokova.

Kako je meč počeo pola sata posle ponoći, mnogi nažalost nisu bili u prilici da uživo isprate spektakl Jokića i Šeja. Zato za sve vas koji ste propustili ovaj okršaj, ali i one koji žele ponovo da uživaju u čarolijama najboljih košarkaša na planeti, imamo sjajan snimak same završnice ovog fantastičnog meča.

Zavalite se i uživajte: